A idade de Youssoufa Moukoko, avançado emprestado pelo Dortmund ao Nice, continua sob escrutínio, num processo que esta sexta-feira conheceu um novo capítulo. De acordo com o depoimento de Joseph Moukoko – até há poucos dias reconhecido como pai biológico do jogador – Youssoufa não nasceu a 20 de novembro de 2004, nem em Yaoundé, nos Camarões. Esta informação foi confirmada pelo Bild.

«Declaro sob juramento: Youssoufa Moukoko não é o meu filho biológico, nem da minha esposa Marie», argumentou Joseph, em tribunal.

Além disso, explicou ao ProSieben, manipulou os documentos do suposto filho, com uma certidão de nascimento falsa obtida nos Camarões: «Na verdade, ele nasceu a 19 de julho de 2000».

Desta forma, a carreira do internacional alemão arrisca ser considerada uma fraude, uma vez que ultrapassou os limites de idade quando, por exemplo, derrotou Portugal na final do Europeu de sub-21, em 2021. Além disso, Youssoufa Moukoko conta com uma Liga de sub-17, pelo Dortmund.

De acordo com investigações levadas a cabo pelo Bild, o avançado será filho de Ousman Mohamadou, taxista e residente numa vila dos Camarões. Quanto ao Dortmund, o clube reitera a confiança nos documentos oficiais.