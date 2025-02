O Union Berlin de Diogo Leite, ex-FC Porto e ex-Sp. Braga, empatou a zero com o Leipzig.

A equipa do internacional pelas camadas jovens de Portugal não conseguiu fazer valer o fator casa, numa partida que terminou com 21 remates por parte da equipa da capital.

O Leipzig, que terminou a presença nas competições europeias na última semana, viu notar-se o «peso» nas pernas dos jogadores.

Com este nulo, o Union Berlim está no 14.º posto com 21 pontos, o Leipzig está na quarta posição com 33.