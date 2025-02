O Bayern Munique somou nesta sexta-feira a sétima vitória seguida na Bundesliga, ao vencer em casa o Werder Bremen por 3-0.

Raphael Guerreiro foi titular nos bávaros - Palhinha ficou de fora das opções devido a doença - e André Silva, reforço do Werder Bremen em cima do fecho do mercado, foi lançado aos 53 minutos, quando o jogo ainda registava uma igualdade a zeros.

Pouco depois, aos 56 minutos, Harry Kane desbloqueou a partida através de um penálti.

Lançado no jogo aos 82 minutos, Leroy Sané faturou no minuto seguinte, acabando com quaisquer dúvidas que pairassem sobre a Allianz Arena.

Já em tempo de compensação, Musiala driblou vários adversário de forma genial - um deles o ex-Benfica Kaboré, lançado na reta final - e só foi travado em falta. Segundo penálti do jogo e bis de Kane, que chegou aos 21 golos nesta Bundesliga e 28 remates certeiros em 28 jogos pelo Bayern na presente temporada.

Com este resultado, o Bayern passa a somar 54 pontos, mais 9 do que o Bayer Leverkusen, que tem menos um jogo.