Angeliño, lateral do Leipzig, anda a brilhar ao mais alto nível na Bundesliga (4 golos e 6 assistências) e na Liga dos Campeões (3 golos e assistências), mas não guarda saudades do período em que passou no Manchester City, desde os dezasseis anos, recordando, em entrevista ao jornal Bild que nunca sentiu «confiança» da parte de Pep Guardiola.

O jovem defesa, agora com 24 anos, completou a formação no City mas, na passagem para sénior, foi sucessivamente emprestado ao New York FC, Girona, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven e, finalmente, ao Leipzig que, no final do primeiro período de empréstimo, acabou por o contratar a título definitivo.

«O Pep [Guardiola] matou-me. A mim e à minha autoconfiança. Depois de regressar de Eindhoven já me tinha condenado depois de dois jogos particulares. Depois, não me voltou a dar uma oportunidade. É difícil jogar uma vez a cada dois meses», destacou Angeliño.

No Leipzig, o lateral esquerdo encontrou espaço para mostrar o seu valor, sob o comando do treinador Julian Nagelsmann, a quem não poupa elogios, numa comparação com Guardiola. «Pode ser treinador em qualquer parte do mundo, não há muitos como ele. Os dois gostam de jogar com bola, recuperar a bola rapidamente, mas há uma grande diferença: um deu-me confiança e colocou-me a jogar, e o outro não. Estou grato a Julian pela confiança», acrescentou.