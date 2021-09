O Bayern Munique passeou classe e foça na receção ao Bochum, neste sábado. O adversário do Benfica na Liga dos Campeões ‘esmagou’ o adversário com um claro 7-0.

Com tudo fácil perante um rival que revelou inúmeras fragilidades, ao intervalo os bávaros já venciam por 4-0. Leroy Sané abriu o marcador num livre direto, Kimmich fez o segundo com passe de Sané e Gnabry apontou o terceiro, antes Lambropoulos marcar um autogolo inacreditável que fez o 4-0.

Logo a abrir a segunda parte, o inevitável Lewandowski marcou o 5-0, Kimmich bisou na partida para o 6-0 e Choupo-Moting fechou o marcador aos 79m

Esta vitória permite ao Bayern Munique assumir a liderança da Bundesliga à condição, ficando à espera do que faz o Wolfsburgo no domingo, na receção ao Eintracht Frankfurt.

Refira-se que a equipa agora orientada por Julian Nagelsmann leva uma impressionante média de cinco golos por jogo ao fim de cinco jornadas.

Nos outros jogos do início da tarde, destaque para o Arminia Bielefeld que empatou com o Hoffenheim (0-0), num jogo em que o português Guilherme Ramos não saiu do banco. O mesmo resultado registou-se no Mainz-Friburgo, enquanto do Augsburg venceu o Borussia Monchengladbach por 1-0.