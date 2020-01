O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa, foi ao terreno do Paderborn, último classificado da Bundesliga, golear por 4-1, com um «bis» de Kevin Volland nos primeiros quinze minutos.

Uma vitória tranquila para a equipa comandada por Peter Bosz a abrir a primeira volta da liga alemã, com três golos ainda na primeira parte a permitirem o reforço do sexto lugar, o último que dá acesso à Europa.

Kevin Volland, com duas cabeçadas em três minutos, aos 11 e 14, abriu caminho para o passeio dos visitantes que ainda reforçaram a vantagem, aos 36 minutos, com um golo de Baumgartlinger. Já na segunda parte, Dennis Srbeny reduziu a diferença para a equipa da casa, mas Kai Havertz recuperou a diferença de três golos a quinze minutos do final.

O Bayer Leverkusen segue, assim, no sexto lugar, a apenas dois pontos do Schalke e do Dortmund.

