A poucos dias de receber o FC Porto para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o Estugarda regressou aos triunfos na Liga alemã, depois do louco empate frente ao “lanterna vermelha” Heidenheim. Bastou-lhe uma primeira parte de nível superior para derrotar o penúltimo classificado Wolfsburgo por 4-0, na 24.ª jornada.

Com Tiago Tomás em campo apenas nos últimos minutos, o Estugarda resolveu tudo antes do intervalo. Aos 21 minutos, Deniz Undav fez o 1-0, na sequência de uma boa arrancada de Fuhrich pelo lado esquerdo.

O ala canhoto voltou a assistir para o segundo golo do encontro, apontado por Jamie Leweling (30m), ele que bisou ao minuto 43 num lance em que o guarda-redes adversário, Kamil Grabara, podia ter feito melhor apesar da violência do remate.

Sem grande coisa para contar na segunda parte, o jogo terminou com o quarto golo da equipa da casa, apontado por Nikolas Nartey aos minuto 90+5, a passe de Tiago Tomás.

Com este triunfo, o Estugarda apanha o Hoffenheim no terceiro lugar da Bundesliga, somando ambos 46 pontos. Já o Wolfsburgo, que não ganha para o campeonato desde o dia 14 de janeiro, segue no penúltimo posto, com apenas 20 pontos.

Ainda neste domingo, o Eintracht Frankfurt recebe o Friburgo (16h30) e o Hamburgo defronta o Leipzig (18h30).