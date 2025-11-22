O Friburgo assustou, mas o Bayern de Munique, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, lá goleou (6-2) e manteve-se líder invicto da Liga alemã. Michael Olise bisou para evitar o escorregão dos campeões em título.

Raphaël Guerreiro foi suplente não utilizado pelo Bayern. Do lado do Friburgo, Jan-Niklas Beste, ex-Benfica, foi titular e assistiu para o segundo golo.

Yuito Suzuki abriu o marcador logo aos 12 minutos através de um canto. Johan Manzambi dilatou para os forasteiros (17m), novamente de canto.

O Bayern respondeu e conseguiu empatar ainda antes do intervalo com os golos de Lennart Karl (22m) e Michael Olise (45+2m).

Na segunda parte, Dayot Upamecano deu a vantagem ao Bayern (55m). Harry Kane voltou a fazer o gosto ao pé esta temporada e fez o 4-2 (60m). Nicolas Jackson, avançado do emprestado pelo Chelsea, entrou aos 71 minutos e marcou sete minutos depois (78m).

Olise bisou na partida para fechar as contas do jogo (84m). Com esta goleada (6-2), o Bayern continua líder invicto da Liga alemã com 31 pontos. Já o Friburgo é décimo com 13 pontos.

Numa tarde de chuva de golos na Alemanha, o confronto entre o Dortmund de Fábio Silva e o Estugarda de Tiago Tomás terminou num empate (3-3).

Deniz Undav, avançado do Estugarda, foi a figura da partida com um hat- trick (47m, 71m e 90+1m). Pelo Dortmund marcaram Emre Can (34m), Maximilian Beier (41m) e Karim Adeyemi (89m).

Fábio Silva saltou do banco do Dortmund já em tempo de compensação (90+3m) e Tiago Tomás foi titular totalista pelo Estugarda.

Com este empate (3-3), o Dortmund é terceiro com 22 pontos, seguido do Estugarda, quinto, também com 22 pontos.

No outro jogo com participação portuguesa, Daniel Fernandes e Fábio Vieira foram titulares na derrota do Hamburgo (1-0) frente ao Augsburgo. Golo solitário de Anton Kade (76m) deu o triunfo à equipa da casa.

Com esta derrota (1-0), o Hamburgo está na 14.ª posição com nove pontos. Do outro lado, o Augsburgo é 13.º com dez pontos.

Já o Bayer Leverkusen venceu na visita ao Wolfsburg (3-1). Jonas Hofmann (9m), Edmond Tapsoba (24m) e Malik Tillman (33m) marcaram o golo dos triunfos. Denis Vavro reduziu para a equipa da casa (57m).

Com esta vitória (3-1), o Bayer está no terceiro posto com 23 pontos. O Wolfsburg, por sua vez, está em 15.º com oito pontos.

Outro resultado:

Heidenheim 0-3 Borussia Mönchengladbach