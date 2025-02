O Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, voltou a vencer no campeonato cinco jogos depois.

O emblema da Renânia, que promoveu o regresso de Niko Kovac para orientar a equipa, venceu este sábado o Heidenheim por 1-2.

Guirassy (33m) abriu o marcador na sequência de um lance confuso dentro da área. No segundo tempo, Beier (63m) aumentou a vantagem para 0-2.

No minuto seguinte, Honsak (64m) reduziu para o Heidenheim, mas já não foi suficiente para dar a volta ao resultado.

Com este triunfo, o Dortmund chega aos 29 pontos e está no 10.º lugar, já o Heidenheim encontra-se no 16.º posto com 14 pontos conquistados.

O Bayern Munique está cada vez mais isolado no topo da Liga alemã. Este sábado bateu o Kiel num jogo com sete golos [4-3].

No 17.º posto da classificação, o frágil Kiel não começou da melhor maneira. Ao intervalo os bávaros já venciam por 2-0, com golos de Musiala (19m) e Kane (45m+3).

No início do segundo tempo manteve-se a toada da partida novamente com Kane (46m) e Gnabry (54m) a aumentar a vantagem para 4-0.

No entanto, veio a resposta do Kiel. A equipa que está no 17.º posto marcou três golos até ao final. Porath (62m) e um bis de Skrzybski (90m+1 e 90m+2) ainda assustaram os adeptos do Bayern, mas já não houve tempo para mais.

O Bayern está no primeiro lugar com 51 pontos, o Kiel mantém o 17.º posto com 12.

Nos restantes jogos do dia, o nono classificado Friburgo bateu o lanterna vermelha Bochum por 0-1, com o único golo da partida a ser marcado Sildillia (34m).

O St. Pauli empatou a um golo com o Augsburgo. Banks (17m) marcou um auto-golo a favor do St. Pauli e Komur (83m) fez a igualdade no marcador.

O Borussia Monchengladbach foi ao terreno do Estugarda vencer por 1-2. Ngoumou (25m) fez o primeiro golo da partida. No segundo tempo o Estugarda reduziu com um auto-golo de Elvedi (49m), mas Kleindienst (81m) deu a vitória ao Monchengladbach.

