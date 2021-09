Raphael Guerreiro abriu caminho para a vitória do Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, sobre o Union Berlim, por 4-2, em jogo da quinta jornada da Bundesliga. Depois da goleada do Bayern na véspera (7-0 ao Bochum), o Borussia reagiu em força e segue no topo da classificação, a apenas um ponto do rival da Baviera.

Uma vitória que começou a ser desenhada pelo pé esquerdo do internacional português que, aos 10 minutos, na sequência de um lance do ataque do Dortmund, disparou cruzado, da quina da área, arrancando um golo de belo efeito. Um golo que inspirou a equipa de amarelo que voltou a marcar, ao minuto 24, pelo incontornável Erling Haaland.

A vencer por 2-0 ao intervalo, o Borussia voltou a marcar no início da segunda parte, aos 52 minutos, na sequência de um infeliz desvio de Marvin Friedrich para as próprias redes. Depois deste terceiro golo, a equipa de Dortmund levantou o pé e passou por um calafrio. Max Kruse reduziu a diferença, aos 57 minutos, na conversão de uma grande penalidade a punir uma falta de Witsel sobre Beherens detetada pelo VAR.

A nove minutos do final os alarmes soaram quando Andreas Volgsammer, de cabeça, reduziu a diferença para apenas um golo. O Borussia tremeu, mas recuperou os sorrisos logo a seguir, com mais um golo de Haaland, desta vez com o pé esquerdo.

Com este triunfo, o Dortmund recupera o segundo lugar, a par do Wolfsburgo (menos um jogo), a um ponto do líder Bayern Munique no topo da classificação da Bundesliga.

Recordamos que o Borussia Dortmund recebe o Sporting a 28 de setembro, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Liga dos campeões.