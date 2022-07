O Borussia Dortmund anunciou este sábado que a análise histológica mostrou que o tumor testicular descoberto em Sebastien Haller é maligno. O jogador vai por isso enfrentar um longo período de quimioterapia e estará ausente por vários meses.

«Sebastien Haller vai receber agora o melhor tratamento possível. As hipóteses de recuperação são muito boas. Desejamos a ele e à sua família muita força e otimismo. Os nossos pensamentos estão com ele durante este momento difícil», disse o diretor desportivo do Borussua Dortmund, Sebastian Kehl.

Recorde-se que Haller foi contratado no início deste mês de julho ao Ajax, por 31 milhões de euros, para substituir Haaland, tendo pouco depois sido diagnosticado com um tumor testicular.