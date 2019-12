Um golo de Bas Dost não foi suficiente para o Eintracht Frankfurt evitar uma derrota no campo do Paderborn (1-2), último classificado da Bundesliga, no jogo que encerrou a 17.ª jornada da liga alemã.

Confira a FICHA DO JOGO

Com Gonçalo Paciência lesionado, a recuperar de um edema na coxa, e André Silva no banco, o Eintracht chegou ao intervalo a perder por 2-0, com golos de Abdelhamid Sabiri (9m) e Sebastian Schonlau (41m).

André Silva entrou logo a abrir a segunda parte, para o lugar de Gelson Fernandes, e o Eintracht melhorou, mas não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, aos 72 minutos, com um golo do ex-sportinguista Bas Dost a passe de N’Dicka.

Sétimo jogo consecutivo sem vencer para o Eintracht na Bundesliga, com a equipa de Frankfurt a entrar em depressão depois de ter goleado o Bayern Munique (5-1) no início de novembro.

Um belo presente de Natal para o Paderborn que somou apenas a terceira vitória da temporada e está mais perto de sair do último lugar.

Confira a classificação da Bundesliga