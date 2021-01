O Bayer Leverkusen bateu o Borussia Dortmund por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da liga alemã, e alcançou o Leipzig no segundo da Bundesliga, ficando a quatro pontos do líder Bayern Munique.

Os dois emblemas partiram para este jogo de braço dado no terceiro lugar, com os mesmos 29 pontos, mas o Bayer adiantou-se no marcador, aos 14 minutos, com um golo de Moussa Diaby, a passe de Leon Bailley.

O Borrussia Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular no lado esquerdo da defesa, ofereceu boa réplica e acabou por chegar ao empate, já na segunda parte, aos 67 minutos, com um golo de Julian Brandt. No entanto, a equipa de Leverkusen voltou a crescer nos instantes finais e recuperou a vantagem, a dez minutos do final, com um golo de Florian Wirtz a passe de Moussa Diaby, a grande figura deste jogo.

O Bayer Leverkusen sobe, assim, ao segundo lugar, com os mesmos 32 pontos do que o Leipzig, deixando o Dortmund para trás, com menos três pontos.

Também esta terça-feira, o Hoffenheim foi a Berlim bater o Hertha por 3-0, com golos de Sebastian Rudy (33m) e Andrej Kramaric (68 e 88m).

Destaque ainda para o triunfo do Wolfsburgo no campo do Mainz, também por 2-0, com golos de Bartosz Bialek (65m) e Wout Weghorst (79m).