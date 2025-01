Martin Terrier vai desfalcar o Bayer Leverkusen para o que resta da época.

O extremo francês rompeu o tendão de Aquiles direito ainda no início do jogo deste sábado com o Borussia Monchengladbach, informou o clube campeão da Bundesliga.

Martin Terrier, que chegou aos farmacêuticos, no verão passado proveniente do Rennes, vai ser operado nesta segunda-feira e só volta à competição na próxima temporada.