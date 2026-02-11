O Bayern Munique garantiu esta quarta-feira a presença nas meias-finais da Taça da Alemanha, ao vencer o Leipzig por 2-0, num encontro decidido apenas na segunda parte.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e que contou com um golo anulado à formação visitante logo aos quatro minutos, os bávaros desbloquearam o marcador já no segundo tempo. Aos 64 minutos, através de uma grande penalidade, Harry Kane não vacilou e abriu o marcador.

Três minutos depois, o ex-FC Porto Luis Díaz ampliou a diferença, selando praticamente o apuramento da formação de Munique que contou com o português Raphaël Guerreiro no banco, mas não foi utilizado.

Nas meias-finais, além do emblema bávaro, já estão Friburgo, Bayer Leverkusen e Estugarda, atual detentor do troféu.