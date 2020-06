Adivinha-se um oktoberfest antecipado em Munique esta madrugada depois do Bayern Munique ter ido a Bremen garantir a conquista do oitavo título consecutivo com mais um golo de Lewandowski. Com dez pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e com apenas duas jornadas por disputar, a equipa comandada por Hans-Dieter Flick já está a festejar o 30.º título do seu palmarés.

A equipa bávara entrou em campo com o onze de gala determinada a resolver tudo já esta noite. Desde cedo que os vermelhos foram empurrando os verdes para junto da sua área, sem grande pressa, mas com uma pressão intensa que permitia antecipar o golo a qualquer instante.

O Werder Bremen, num inusitado penúltimo lugar da classificação, procurava resistir de todas as formas, na tentativa de somar pontos, mas não conseguia melhor do que ir afastando a bola da sua área. No entanto, a determinação e a moral dos forasteiros estava visivelmente por cima e o golo acabou mesmo por chegar, antes do intervalo, numa jogada de insistência.

O Bremen tinha afastado mais uma bola da sua área e vinha a sair em bloco quando o experiente Boateng, com um passe bem medido, voltou a colocar a bola na área, com Lewandowski destacado em zona de finalização onde o polaco é letal. O avançado recebeu no peito e atirou a contar para o 46.º golo da temporada.

O intervalo chegou logo a seguir, mas a partir deste golo, apesar das bancadas vazias, o Bayern já estava em festa.

A segunda parte não foi muito diferente, com o Bayern a controlar e a pressionar o adversário. Lewandowski até voltou a marcar, aos 55 minutos, a passe de Müller, mas o companheiro estava adiantado e, desta vez, não valeu. Alaba, Davies, Kimmich, Coman, Gnabry e Goretzka mantinham o Bremen totalmente manietado e iam gerindo o espaço e o tempo, sem deixar de criar oportunidades.

Quando tudo parecia um passeio, Alphonso Davies, que tinha sido o mais rápido de sempre na primeira parte, viu um segundo cartão amarelo, a quinze minutos do final, e recebeu ordem de expulsão. Mas mesmo reduzido a dez, o Bayern esteve muito perto do segundo golo, com destaque para um lance individual de Coman só travado com uma grande defesa de Pavlenka.

Hans-Dieter Flick reequilibrou a sua equipa com entrada de Lucas Hernandez e o Bayern prosseguiu o seu passeio tranquilo para a festa do título. Ainda houve tempo para um calafrio, a um minuto do final, mas Neuer, com uma palmada, tirou o golo do empate a Pizarro.

Encham as canecas, Munique aguarda os seus heróis.

Entretanto, também esta terça-feira, o Friburgo bateu o Hertha Berlim por 2-1 [Grifo (61m) e Petersen (71m); Ibisevic (66m, gp)]; enquanto o Union Berlim venceu o Paderborn por 1-0 (Zolinski, 27m, pb).