As imagens correram mundo - Alphonso Davies ficou inconsolável após sair do Bayern Munique-Atalanta lesionado, isto após ter recuperado recentemente de uma série de problemas físicos.

Um dia depois, o Bayern Munique esclarece através do sítio oficial qual a lesão sofrida pelo lateral canadiano e outros dois colegas, após a realização de exames médicos.

Davies rompeu um músculo na coxa direita e terá uma paragem de três semanas, segundo o jornal alemão Bild. O guarda-redes Urbig foi diagnosticado com uma concussão e Musiala sofreu uma recaída de uma lesão sofrida no verão passado no tornozelo.

O Bayern Munique bateu a Atalanta nesse encontro desta terça-feira, com uns estrondosos 6-1.