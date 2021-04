O Bayern Munique está cada vez mais perto de renovar o título alemão.

Já depois de o Leipzig ter perdido em Colónia, a equipa bávara só precisou de 13 minutos para resolver o clássico com o Bayer Leverkusen.

Com Tiago Dantas no banco durante toda a partida, Choupo-Moting deu vantagem ao Bayern aos 7m e Kimmich fechou o resultado… aos 13 minutos. E praticamente sentenciou a Bundesliga também, com a equipa de Hansi Flick a aumentar para dez pontos a vantagem sobre o Leipzig.

Quem sorriu também com este resultado foi o Eintracht Frankfurt, que voltou a contar com mais um golo do imparável André Silva para vencer o Augsburgo.

O avançado português fixou o resultado final aos 58m, apontando o 2-0 após uma excelente jogada coletiva.

Antes, aos 37m, Hinteregger tinha marcado o 1-0, dando início ao triunfo que permite ao Eintrach subir, à condição, ao terceiro lugar, a cinco pontos do Leipzig e agora com mais dois do que o Wolfsburgo.

Do jogo resulta ainda uma das piores tentativas de penálti à Panenka da história. Foi protagonizada por Finnbogason e se não acredita, o melhor é mesmo ver no vídeo associado a este artigo.