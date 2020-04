O Bayern Munique anunciou nas redes sociais que Philippe Coutinho foi operado ao tornozelo nesta sexta-feira, três dias depois de Tolisso também ter sido submetido a uma intervenção semelhante.

«O Philippe Coutinho foi operado ao tornozelo direito nesta sexta-feira. A operação foi realizada com sucesso e o jogador começará a sua recuperação daqui a cerca de 14 dias», pode ler-se na publicação do clube bávaro.

Esta lesão inesperada surge num período em que Coutinho tem sido alvo de muitos rumores que o ligam tanto a clubes da Premier League, como um eventual regresso ao Barcelona, clube com quem o brasileiro tem contrato.

ℹ @Phil_Coutinho wurde am Freitag am rechten Sprunggelenk operiert. Die Operation ist erfolgreich verlaufen. Coutinho wird in rund 14 Tagen mit seinem Aufbauprogramm beginnen. #ComeBackStronger, Philippe!



