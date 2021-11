Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, revelou esta quinta-feira, na antevisão do dérbi com o Augsburgo, marcado para esta sexta-feira, que Joshua Kimmich está afastado do grupo, por precaução, depois de ter estado em contato próximo com um caso suspeito de covid-19.

O clube tem mantido cuidados especiais com o talentoso médio, uma vez que este optou por não ser vacinado, mas o treinador quis deixar claro que não se trata de uma medida punitiva. «Foi puramente uma medida de precaução porque ele teve um contato pessoal com um suspeito de ter contraído o novo coronavírus. Não está nada confirmado, estamos agora à espera dos resultados dos testes PCR», explicou o técnico.

Segundo o treinador, Kimmich até pode ser reintegrado nas próximas hortas, caso os resultados dos testes sejam negativos. «Não sei exatamente quando é que vamos receber os resultados da pessoa próxima do Joshua. Deveriam chegar ainda hoje, mas não tenho cem por cento de certeza que seja assim. Ele não esteve connosco hoje por precaução. Vamos decidir mais tarde se contamos com ele», destacou ainda o treinador, a propósito do regresso da Bundesliga, depois da pausa imposta pelos jogos internacionais.

Kimmich, tal como Gnabry, Choup-Moting e Musiala, já teve de cumprir um período de isolamento depois de um companheiro de equipa, Niklas Sülle, ter sido infetado com o novo coronavírus. Além disso, o lateral tem sido tema constante de conversa por ter recusado a vacina, manifestando dúvidas sobre potenciais efeitos secundários a longo prazo.

Recordamos ainda que o treinador Julian Nagelsmann também já esteve infetado com a covid-19 quando o Bayern Munique veio a Lisboa defrontar o Benfica.