Joshua Kimmich, médio do Bayern Munique que recusou ser vacinado contra a covid-19, vai falhar os próximos dois jogos do Bayern Munique, confirmou o adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O internacional alemão esteve em contacto com uma pessoa que testou positivo e terá de cumprir a segunda quarentena no espaço de alguns dias, isto depois de ter sido dispensado da seleção alemã pelo mesmo motivo: na altura, foi Niklas Sule, colega no Bayern Munique, quem testou positivo.

Agora, Kimmich esteve novamente em contacto com um caso positivo e terá de cumprir novo período de isolamento. Significa isto que é baixa para o jogo deste fim de semana com o Augsburgo (Liga alemã) e para o duelo com o Dínamo Kiev, na próxima terça-feira para a Liga dos Campeões.

Joshua Kimmich, recorde-se, já estava afastado do restante grupo do Bayern Munique pelo menos desde quinta-feira.

A Alemanha é um dos países da União Europeia que apresenta uma das taxas de vacinação mais baixas (67,9 por cento). A vizinha Áustria já anunciou a intenção de tornar obrigatória a vacinação ao partir de 1 de fevereiro de 2022.