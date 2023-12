O Bayern Munique, jogo que não se realizou devido à intensa queda de neve, foi reagendado para 24 de janeiro de 2024.

O encontro da 13.ª jornada estava inicialmente marcado para sábado passado, 2 de dezembro.

O encontro, que permitirá acertar o calendário dos campeões da Bundesliga e do atual último classificado da competição, vai jogar-se após reinício do campeonato após paragem de inverno que terá a duração de três semanas e numa altura em que a segunda volta já estará em andamento.

Nesta altura, o Bayern Munique está no segundo lugar da Liga alemã com 32 pontos, menos três (e também menos um jogo) do que o líder Bayer Leverkusen do ex-Benfica Alejandro Grimaldo.