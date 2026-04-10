Nico Schlotterbeck renovou o vínculo ao Borussia Dortmund até 2031. O atual contrato do defesa-central alemão, que chegou ao emblema de Dortmund em 2022, expirava no final da próxima temporada.

«Estou muito feliz por ter renovado meu contrato com o BVB. Eu deliberadamente levei o meu tempo porque é uma decisão importante para mim. Tivemos boas conversas o tempo todo, mas não foi um processo para mim que se concluísse após uma ou duas semanas. O meu objetivo é conquistar títulos junto com o Borussia Dortmund», afirmou o internacional alemão em declarações aos meios oficiais do emblema germânico.

Peça importante no Borussia Dortmund, Schlotterbeck é também habitual titular da seleção alemã.