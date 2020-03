Os jogadores do Borussia Dortmund voltaram a treinar, esta segunda-feira, no centro de treinos do clube, em Brackel, pela primeira vez desde a suspensão das competições na Alemanha, mas em condições ainda muito limitadas, em grupos de dois, no relvado ou no ginásio.

Um regresso preparado ao pormenor, de forma a não haver um grande congestionamento, quer no estacionamento, quer nas instalações, mas a verdade é que os jogadores de Lucien Favre voltaram a poder sentir o relvado e fazer alguns exercícios com bola.

Os jogadores chegaram ao centro de treinos, um a um, com um lapso de tempo para não se cruzarem. No final de cada sessão, o grupo seguinte só chegou depois do anterior deixar as instalações. Marco Reus, capitão da equipa, terá sido o único a não participar nestes treinos, uma vez que ainda está a recuperar da lesão contraída no início de fevereiro, no embate frente ao Werder Bremen, para a Taça da Alemanha.

O Dortmund vai prosseguir com este tipo de treinos ao longo da semana, aliás, como o Augsburgo já estava a fazer há uns dias, até com grupos mais alargados de oito jogadores. «Cada um dos jogadores precisa de tocar na bola e sentir o relvado neste período complicado», explicou Heiko Herrlich, treinador do Augsburgo.

O Leipzig e o Wolfsburgo também já voltaram a treinar no domingo, enquanto o Bayern também tenciona retomar os treinos na próxima semana, apesar da liga alemã já ter feito saber que a competição nunca será retomada antes de 30 de abril.