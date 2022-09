Três dias após ter perdido 3-0 com o Sporting para a Liga dos Campeões, o Eintracht Frankfurt voltou a cair em casa.

Na receção ao Wolfsburgo, na 6.ª jornada da Bundesliga, o Eintracht perdeu por 1-0 com um único golo de Lacroixe aos 60 minutos.

À mesma hora, o Bayern Leverkusen, adversário do FC Porto, empatou a dois com o Hertha Berlim na visita à capital. Demyrbay ainda deu vantagem aos farmacêuticos aos 49 minutos, mas o Hertha virou com golos de Serdar (556m) e Richter (74m).

O Leverkusen refez-se rapidamente do abalo ao minuto 79 o inevitável Patrick Schick fez o 2-2 final.

OUTROS RESULTADOS:

Hoffenheim-Mainz, 4-1