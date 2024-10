Num jogo a contar para a oitava jornada da Bundesliga, o Leverkusen deslocou-se ao terreno do Werder Bremen e empatou a dois golos, num jogo com emoção até ao fim.

Com o ex-Benfica Grimaldo no onze titular, a turma de Xabi Alonso começou melhor e chegou à vantagem na primeira parte com um golo de Boniface, depois de um trabalho fantástico de Frimpong, que assistiu o nigeriano.

Ainda assim, já na segunda parte, os anfitriões entraram na discussão do encontro e empataram a partida à passagem do minuto 74, através de um cabeceamento do avançado Marvin Ducksch.

A verdade é que a igualdade não durou muito tempo uma vez que, apenas três minutos depois, os visitantes restabeleceram a vantagem com a ajuda de um autogolo de Felix Agu.

Este não seria o último volte-face na partida pois, numa altura em que já se pensava na vitória forasteira, a equipa da casa surpreendeu novamente e chegou ao empate em cima do minuto 90 através de Romano Schmid, roubando dois pontos à equipa de Xabi Alonso, condenando-a a mais um deslize nesta Bundesliga: o quarto, com três empates e uma derrota.

Com este resultado o Leverkusen soma 15 pontos e ocupa o terceiro lugar da tabela, a dois pontos do segundo - o Bayern Munique, que tem menos um jogo - e a cinco do líder Leipzig.