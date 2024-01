Não fica impossível, mas fica mais difícil.

O Bayern Munique perdeu esta tarde na receção ao Werder Bremen, por 1-0, e deixou o Bayer Leverkusen mais isolado na liderança da Bundesliga, ao fim de 18 jornadas.

Na Baviera, Raphael Guerreiro foi titular no conjunto de Thomas Tuchel: o internacional português fez dupla no meio-campo com Joshua Kimmich.

E foi com Guerreiro que o Bayern se viu em desvantagem: Mitchell Weiser, aos 59 minutos, aproveitou a passividade da defensiva adversária e rematou forte e sem hipóteses para a baliza de Neuer. Estava feito o 1-0 final.

Com este resultado, o Bayern segue na segunda posição, agora a sete pontos do líder Leverkusen, embora com um jogo a menos. O Werder Bremen é 12.º, com 20 pontos.

