O Eintracht Frankfurt somou este sábado o segundo jogo sem vencer na Bundesliga, ao empatar na receção ao Estugarda (1-1), em jogo da 24.ª jornada da Bundesliga.

André Silva foi titular no conjunto da casa – desta vez não marcou, o que não deixa de ser novidade – e viu Sasa Kalajdzic dar vantagem à formação visitante aos 68 minutos. Não demorou muito a resposta do Frankfurt: um minuto depois, Filip Kostic fez o empate, ele que teve um golo anulado pelo VAR no início da segunda parte.

Com este resultado, o Eintracht Frankfurt segue em quarto lugar, mas agora apenas com três pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que venceu em casa do Borussia Monchengladbach, por 1-0, com um golo de Patrick Schick aos 76 minutos.

Por sua vez, o Leipzig assumiu à condição a liderança da tabela classificativa, ao vencer de forma tranquila em Friburgo por 3-0.

Christopher Nkunku (41m), Alexander Sorloth (64m) e Emil Forsberg (79m) fizeram os golos da equipa orientada por Julian Nagelsmann.

O Leipzig ultrapassa o Bayern – tem mais um ponto, mas mais um jogo – e fica a torcer para que o Dortmund vença mais logo os bávaros para terminar a ronda como líder.

Nota ainda para o Hoffenheim, que triunfou na receção ao Wolfsburgo, por 2-1, o mesmo resultado que se verificou na vitória do Hertha frente ao Augsburgo em Berlim.