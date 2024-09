O Estugarda goleou em casa o Borussia Dortmund por 5-1, em jogo da 4.ª jornada da Liga alemã.

Deniz Undav inaugurou o marcador para os anfitriões aos 4 minutos e Demirovic fez o 2-0 sensivelmente a meio da primeira parte.

Na etapa complentar, Enzo Milot assinou o 3-0 pouco depois da hora de jogo.

No reencontro com a antiga equipa, Guirassy reduziu ao minuto 75, mas a ténue esperança de uma recuperação terminou rapidamente. El Bilal Touré, avançado cedido pela Atalanta ao Estugarda, fez o 4-1 para o Esguarda, que chegaria à «manita» em cima do minuto 90, com Denis Undav a bisar na partida.

Esta foi a primeira derrota do Dortmund na presente edição da Bundesliga, na qual soma sete pontos, os mesmos do Estugarda.