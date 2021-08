Não correu nada bem o jogo que marcou o regresso do Greuther Furth à Bundesliga, oitio anos depois da última presença.

A equipa que na época passada foi segunda classificada da segunda divisão alemã visitou o Estugarda e foi goleada por 5-1.

Ao intervalo, a equipa da casa já vencia opor 2-0, com Endo e Klement a apontarem os golos, e na segunda,o defesa Kempf bisou, com Al Ghaddiou a marcar também. No terceiro minuto de descontos, o recém-promovido marcou o golo de honra por Leweling.

Também o Hoffenheim entrou na nova edição da Bundesliga com uma goleada, desta feita por 4-0 em casa do Augsburg. Os golos foram apontados por Bruun Larsen (37m), Adamyan (79m), Rutter (87m) e Rudy (90+5).

Quem também entrou a ganhar foi o Wolfsburgo, com Weghorst a ir de vilão a herói em 17 minutos.

Aos 5m, o avançado holandês falhou um penálti que resultou na expulsão precoce de Tesche, que deixou o Bochum a jogar com menos um durante mais de 85 minutos. Porém, aos 22m, Weghorst marcou o golo que iria garantir os três pontos ao Wolsfburgo.

Nos outros jogos da tarde, destaque para o Arminia Bielefeld que, com o português Guilherme Ramos no banco não foi além de um nulo com o Friburgo. Já o Union Berlim e o Bayer Leverkusen empataram 1-1.