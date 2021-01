Após três jogos sem ganhar, o Estugarda regressou esta noite às vitórias na Bundesliga, ao vencer na receção ao Mainz, por 2-0.

Kalajdzic, aos 55 minutos, e Wamangituka, aos 72, fizeram os golos da partida.

Com este resultado, o Estugarda está na décima posição, com 25 pontos. Já o Mainz é penúltimo, com dez.