A vida do Leipzig não está fácil e esta tarde a equipa de André Silva – foi titular – empatou no terreno do Colónia (1-1), naquele que foi o terceiro jogo sem vencer na Bundesliga.

Depois de um primeiro tempo sem golos, Modeste inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 53 minutos.

À entrada para os últimos 20 minutos, já sem André Silva em campo, Haidara empatou para a equipa de Jesse Marsch.

Nos minutos finais, o Leipzig carregou sobre o adversário, mas um intransponível Timo Horn impediu a reviravolta com várias defesas cirúrgicas.

Decorridas cinco jornadas, o Leipzig está apenas no 13.º lugar da Bundesliga, com quatro pontos. O Colónia é sexto, com oito.