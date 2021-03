O golo apontado por Robert Lewandowski na vitória do Bayern Munique sobre o Werder Bremen neste sábado permitiu ao polaco chegar ao segundo lugar do ranking dos melhores marcadores da história da Bundesliga.

Lewandowski soma agora 268 golos na prova germânica, os mesmos de Klaus Fischer, antigo internacional alemão que jogou nas décadas de 60, 70 e 80.

Gerd Müller, o histórico «bombardeiro» do Bayern Munique, lidera com 365 golos.

268 - @lewy_official (@FCBayernEN) scores his 268th Bundesliga-goal drawing level with Klaus Fischer – only Gerd Müller has scored more goals in Bundesliga history. Hunt. #SVWFCB pic.twitter.com/BVhuPjCo5b