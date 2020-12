O Bayer Leverkusen não desarma e defendeu a liderança na Bundesliga como uma goleada em Colónia por 4-0, seguindo com mais um ponto do que o campeão Bayern que, também esta quarta-feira, recebeu e bateu o Wolfsburgo por 2-1. O Leipzig também venceu e também segue no topo da classificação na perseguição ao líder.

Começamos pelo líder que foi ao campo do Colónia fazer mais uma demonstração de força, com entradas fortes em cada uma das partes. A equipa de Leverkusen entrou forte no jogo e aos dez minutos já vencia por 2-0, com golos de Mitchell Weiser (8m) e Moussa Diaby (10m), resultado que se verificava ao intervalo.

Os visitantes voltaram a entrar fortes no segundo tempo e marcaram mais dois golos, primeiro por Patrik Schick (54m), cinco minutos depois por Florian Wirtz (59m), duplicando a vantagem e garantindo, desde logo, mais três pontos.

Entretanto, no Arena de Munique, o Bayern esteve a perder na receção ao Wolfsburgo que ganhou vantagem, logo aos 5 minutos, com um golo de Maximillian Phillipp. A equipa bávara demorou a reagir, mas ainda conseguiu chegar ao empate antes do intervalo, com uma cabeçada de Lewandowski e cruzamento de Kingskey Coman.

A reviravolta aconteceu já no início do segundo tempo, com mais um golo do avançado polaco, desta vez com assistência de Jerome Boateng.

Com esta vitória, o Bayern segue a um ponto do Bayer Leverkusen, tal como o Leipzig que foi a Hoffenheim vencer com um golo solitário de Poulsen e segue colado à equipa da Baviera, com 27 pontos, na classificação.

Ainda esta quarta-feira, uma referência para o triunfo do Augsburgo na visita ao campo do Arminia Bielefeld (1-0). Jeffrey Gouweleeuw marcou o único golo deste jogo a cinco minutos do final.