No duelo entre os (até agora) dois últimos classificados da Bundesliga, o Schalke 04 goleou em casa o Hertha Berlim por 5-2 e entregou a «lanterna vermelha» à equipa da capital.

Tim Skarke inaugurou o marcador para os anfitriões aos 3 minutos e pouco depois Marius Bulter ampliou a vantagem.

Jovetic ainda procurou dar algum ânimo aos visitantes ao reduzir em cima do intervalo, mas o Schalke, a cumprir a temporada de regresso à Bundesliga depois de um ano no segundo escalão, foi implacável no regresso dos balneários.

Simon Terodde fez o 3-1 ao minuto 48 e Multer bvisou aos 78m. Marco Richter ainda encurtou distâncias, mas Kaminski confirmou o terramoto para os homens de Berlim em tempo de compensação.