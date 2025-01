Diogo Leite e Tiago Tomás alinharam de início nos jogos deste sábado do Union Berlim e do Wolfsburgo, no regresso da Bundesliga após a paragem de inverno.

O avançado ex-Sporting esteve em campo 79 minutos no triunfo dos lobos em casa do Hoffenheim por 1-0. Amoura assinou o único golo do jogo, ao minuto 29.

Com este resultado, o Wolfburgo salta, ainda que à condição, para a primeira metade da tabela com 24 pontos, enquanto o Hoffenheim está próximo da linha de água com 14.

À mesma hora, o Union Berlim teve um regresso em falso à competição. A equipa da capital perdeu fora com o Heidenheim por 2-0, num jogo em que viu a vida andar para trás logo na primeira parte. Kratzig inaugurou o marcador aos 17 minutos para a ex-equipa de Beste, jogador do Benfica e ao minuto 37 Tom Rothe foi admoestado com o cartão vermelho direto, deixando o Union Berlim em inferioridade numérica até ao resto do jogo. Na segunda parte Adrian Beck fez o 2-0 final aos 83 minutos.

Com este resultado, o Heidenheim mantém-se no 16.º lugar da Bundesliga (de acesso ao play-off de permanência/promoção), mas agora com 13 pontos e mais próximo da zona de permanência. Já o Union Berlim é 12.º classificado com mais três pontos.

Destaque ainda para os triunfos do Eintracht Frankfurt (1-0 em casa do St. Pauli), apesar do incrível falhanço de Ekitike, e do Mainz (2-0 na receção ao Bochum). As duas equipas seguem, respetivamente, no terceiro e quarto lugares do campeonato, posições de acesso direto à Liga dos Campeões.

OUTROS RESULTADOS:

Friburgo-Holstein Kiel, 3-2