As equipas profissionais do futebol alemão aprovaram nesta terça-feira o modelo proposto pela Liga para o regresso dos adeptos aos estádios no início da próxima época, num plano pendente de aprovação governamental.

«Quando e quantos espetadores serão autorizados a regressar aos estádios não é uma decisão da Liga alemã (DFL). Não esperamos nada, e não exigimos nada, mas vamos preparar-nos», disse o presidente do organismo, Christian Seifert.

As 36 equipas das duas divisões estão unidas na pretensão de voltar a ter adeptos – não só pela parte desportiva, mas igualmente financeira – e a evolução da pandemia da covid-19 ditará o êxito da sua vontade, sempre pendente de decisão política.

«Atualmente, o coronavírus continua a ter um papel importante. A prioridade atual na Alemanha não é encher estádios, mas a situação da saúde pública», admitiu o dirigente, quando o país identificou 879 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

O plano da DFL contempla, entre outros, suspender a presença dos adeptos das equipas visitantes, acabar com os lugares em pé e a proibição de bebidas alcoólicas.

De igual modo, as entradas seriam personalizadas, para que, em caso de infeção, se possam detetar possíveis cadeias de transmissão.