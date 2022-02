Com Tiago Tomás em campo durate todo o jogo, o Estugarda empatou a um golo na receção ao Bochum e continua sem ganhar em 2022.

A equipa da casa chegou à vantagem aos 56 minutos através de um autogolo de Armel Bella Kotchap e até estiveram mais perto do segundo golo do que os visitantes do primeiro, não obstante uma bola no ferro da baliza da equipa do jogador cedido pelo Sporting.

Já em tempo de compensação, o defesa-central grego Konstantinos Mavropanos precipitou-se numa ação defensiva, cometeu penálti e Lowen, da marca dos onze metros, empatou no quarto e último minuto do tempo concedido pelo árbitro.

Com este resultado, o Estugarda prolonga para oito o número de jogos sem vencer na Bundesliga, mas põe termo a uma sequência de quatro derrotas. A equipa de Tiago Tomás continua assim no no 17.º e penúltimo lugar do campeonato com 21 pontos.

OUTROS RESULTADOS

Wolfsburgo-Hoffenheim, 1-2

Augsburgo-Friburgo, 1-2

Arminia Bielefeld-Union Berlim, 1-0