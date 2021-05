A liga alemã aconselhou os clubes da Bundesliga a ficarem em quarentena até ao final da temporada e fazerem testes diários de despistagem à covid-19, como medida preventiva para evitar surtos de contágio nas duas rondas finais do campeonato, mas o já campeão Bayern encontrou uma forma original de cumprir o novo protocolo sanitário.

O clube bávaro concordou com o novo protocolo e mudou-se de armas e bagagens para Grassau, no sul da Baviera, mas permitiu que os jogadores pudessem contar com a companhia das respetivas companheiras e, em alguns casos, dos filhos, no hotel onde a comitiva vai ficar instalada.

Uma opção que não foi reprovada pela liga alemã que considera que o respeito pelo protocolo é da «responsabilidade dos clubes» que ficam «livres» para organizar os respetivos confinamentos, desde que respeitem as regras definidas, isto é, só vão ser permitidas saídas dos jogadores para os treinos e para os estádios onde vão decorrer os jogos.