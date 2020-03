O Borussia Monchengladbach anunciou, esta terça-feira, que o jogo frente ao Colónia, em atraso da 21.ª jornada da liga alemão, vai decorrer à porta fechada, devido ao surto de coronavírus.

Esta decisão segue em resposta ao decreto publicado pelas autoridades sanitárias do estado da Renânia do norte, o mais afetado na Alemanha, em suspender eventos com mais de 1.000 pessoas.

Recorde-se que o jogo é referente à 21.ª jornada do campeonato e tinha sido adiado a 10 de fevereiro devido à tempestade Sabine.