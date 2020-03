O Leipzig emitiu, esta segunda-feira, um comunicado sobre o incidente ocorrido no jogo do passado domingo frente ao Bayer Leverkusen.



Em nota publicada nas redes sociais, o clube alemão explica que a segurança do estádio tinha instruções para controlar os espectadores provenientes de zonas de risco, mas admite erro de julgamento.



«Os seguranças foram instruídos para intensificar as verificações em relação a certos grupos de risco. Infelizmente, num momento marcado pela grande incerteza à volta deste tópico, foi cometido um erro com os nossos adeptos japoneses», pode ler-se no comunicado.



O Leipzig revelou que vai convidar todos os envolvidos a assistirem ao próximo jogo em casa, que será frente ao Tottenham de José Mourinho, em partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.