Foi há quase trinta anos que Andreas Brehme marcou a grande penalidade que permitiu à Alemanha bater a Argentina, em Roma, e sagrar-se campeã do Mundo. O antigo internacional alemão está agora a leiloar duas bolas para ajudar a Itália onde jogou, entre 1988 e 1992, com a camisola do Inter Milão.

Uma das bolas é uma Etrusco, o modelo oficial utilizado no Mundial de 1990, que conta com assinaturas de Brehme, do selecionador Franz Beckenbauer, do capitão Lothar Matthaus, bem como de Völler, Hassler, Littbarski, Buchwald e Augenthaler. A segunda bola, é uma bola de treino do Inter, onde Brehme jogou com os compatriotas Mattahus e Klinsmann.

A carreira de Brehme ficou definitivamente marcada pelo tal golo na final de Roma que valeu o título mundial. «O Campeonato do Mundo em Itália foi a competição mais importante da minha carreira. Até hoje sou abordado em todo o lado por causa desse golo», conta o antigo internacional no jornal alemão Bild.

A final e os quatro anos em Milão levaram a que Brehme criasse raízes em Itália. «Naquela altura, a Itália já começava a ser a minha segunda casa. Joguei no Inter e ainda hoje tenho muitos amigos lá, como o meu antigo treinador, Giovanni Trapattoni, Javier Zanetti, Giuseppe Bergomi. Ainda vou lá com frequência, tenho uma ligação profunda com o país e com as pessoas», acrescentou.

Uma ligação que leva Brehme a tentar ajudar, numa altura em que a Itália passa por extremas dificuldades provocadas pela pandemia da covid-19. «Assusta-me ver como a Itália está a ser afetada pelo coronavírus. É por isso que agora quero retribuir», destacou ainda.

O leilão as duas bolas, organizado pela United Charity, vai prolongar-se até 6 de maio e o valor arrecadado será direcionado para o apoio direto ao combate à covid-19 em Itália.