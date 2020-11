O plantel e equipa técnica do Hoffenheim entraram esta quarta-feira em quarentena depois do clube alemão ter detetado mais cinco casos positivos da covid-19 no clube, tornando-se no primeiro emblema da Bundesliga a fazê-lo desde o reinício da prova, em maio.

De acordo com o atual 13.ª classificado da liga alemã, os jogadores Sebastian Rudy e Ishak Belfodil e um membro da equipa técnica tiveram esta quarta-feira um teste positivo, um dia depois de o israelita Munas Dabbur e o dinamarquês Robert Skov terem tido igual resultado, mas ao serviço das respetivas seleções.

«Não temos explicação para isto. Durante meses, respeitámos escrupulosamente os protocolos de higiene e tínhamos passado a pandemia sem um único caso», afirmou o diretor desportivo do Hoffenheim, Alexander Rosen.

Por essa razão, todos os jogadores e membros da equipa técnica foram colocados em quarentena, algo que ainda não tinha sucedido a nenhuma equipa que disputa a Bundesliga desde que a competição foi retomada.

Na semana passada, o Hoffenheim já tinha defrontado o Slovan Liberec, para a Liga Europa, com quinze jogadores indisponíveis, igualmente devido ao novo coronavírus.

O próximo encontro do emblema germânico está agendado para o dia 21 de novembro, com a receção ao Estugarda, em jogo da 8.ª ronda do campeonato alemão.