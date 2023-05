Não é habitual, mas a Bundesliga está ao rubro.

O Bayern Munique tinha o pássaro na mão, mas pode ter complicado – e de que maneira – o 11.º título consecutivo, ao perder na receção ao Leipzig, por 3-1.

Com João Cancelo no onze titular, a equipa da Baviera até entrou melhor na partida: Serge Gnabry ligou a «mota» e rematou sem hipóteses para a baliza de Blaswich.

No entanto, a segunda parte foi desastrosa para o conjunto de Munique.

Com André Silva em campo, a reviravolta começou a desenhar-se aos 65 minutos, num contra-ataque rapidíssimo finalizado por Konrad Laimer.

Mas as coisas ainda pioraram, da marca dos onze metros: Nkunku converteu o 2-1 de penálti aos 76 minutos, Szoboszlai fez o 3-1 menos de dez minutos depois, também de penálti.

Com este resultado, o Bayern continua a ter um ponto de vantagem sobre o Dortmund, mas mais um jogo: caso o Borussia vença este domingo o Augsburgo, passa para a frente a uma jornada do fim. O Leipzig está em terceiro, já com a Liga dos Campeões garantida.

Ainda na luta pela Champions, o União de Berlim, de Diogo Leite, perdeu na deslocação ao terreno do Hoffenheim, sem Eduardo Quaresma, por 4-2: Bebou, Kramaric e Dabbur fizeram os golos do conjunto da casa, Doekhi e Laidouni marcaram para o clube visitante.

Foi uma má tarde para as equipas de Berlim, já que o Hertha empatou em casa com o Bochum (1-) e viu confirmada a descida de divisão.

O mesmo resultado verificou-se no Werder Bremen-Colónia, ao passo que o Eintracht Frankfurt, de Buta, empatou a duas bolas em casa do Schalke.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)