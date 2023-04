Com Diogo Leite no onze, o Union Berlim venceu fora o Borussia Monchengladbach por 1-0 e manteve o terceiro lugar na Bundesliga.

O único golo do jogo, diante da equipa de Julian Weigl, jogador cedido pelo Benfica que foi titular, foi marcado por Sheraldo Becker aos 60 minutos, numa excelente finalização em passada.

O Union Berlim, que chegou a liderar de forma surpreendente a Bundesliga durante parte da primeira volta soma agora 55 pontos, menos cinco do que o líder Borussia Dortmund e menos quatro do que o campeão Bayern Munique.

Logo atrás vem o Friburgo, que goleou em casa o aflito Schalke 04 por 4-0, e ultrapassou o Leipzig. A equipa de André Silva perdeu fora com o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso por 2-0. André Silva entrou aos 81 minutos com 1-0 no marcador. Hlozek inaugurou o marcador para os farmacêuticos aos 40 minutos e Amiri sentenciou o jogo aos 86m na conversão de um penálti.