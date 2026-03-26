O nome de Michael Olise está a aquecer o mercado europeu, com Real Madrid e Liverpool atentos ao jogador, mas no Bayern Munique não há margem para dúvidas: a saída não está em cima da mesa.

Max Eberl, diretor desportivo dos bávaros, foi claro ao afastar qualquer cenário de negociação.

«Nem pensamos nisso. Ele é jogador do Bayern e tem aqui todas as condições que os melhores jogadores desejam», afirmou, traduzindo a posição assumida em declarações à imprensa alemã.

O dirigente reforçou ainda a segurança do clube quanto ao futuro do internacional francês.

«O Michael tem contrato até 2029, sem cláusula de rescisão, estamos tranquilos», concluiu.

Esta temporada, Olise conta com 39 jogos pelos bávaros, tendo faturado por 16 ocasiões e assistiu por 23 vezes.