Jadon Sancho, jovem estrela do Borussia Dortmund, tem luz verde do clube alemão para sair, na próxima reabertura de mercado, caso o jovem internacional inglês manifeste vontade de sair. As palavras são do diretor-geral do clube alemão, Hans-Joachim Watzke, em entrevista à revista Bild.

«Ainda antes de surgir a pandemia do coronavírus, tínhamos dito que o queríamos manter. Mas no final temos sempre de respeitar as escolhas do jogador», atirou o dirigente. No entanto, Hans-Joachim Watzke também diz que o clube não tenciona vender o jogador abaixo do seu valor e a imprensa alemã adianta que o Borussia pede 130 milhões de euros pelo jovem avançado de 20 anos.

Jadon Sancho, a par de Erlin Haaland, é um dos jogadores mais apetecidos do Dortmund e, nos últimos meses, já foi apontado como alvo do Manchester City, onde se formou, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique e Juventus.