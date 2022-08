O Borussia Dortmund veio a público desmentir a existência de qualquer contato ou negociação com Cristiano Ronaldo, em reação às notícias que davam conta do interesse do clube alemão no internacional português para colmatar a indisponibilidade de Sébastien Haller.

Em conferência de imprensa, Hans-Joachim Watzke, CEO do clube alemão, garantiu que não houve qualquer contato da parte do Borussia Dortmund com o jogador do Manchester United.

«Adoro o jogador e a ideia de o ver jogar no Signal Udina Park até é encantadora, mas não houve qualquer contato entre as partes. Portanto, daqui para a frente, podem deixar de falar nesse assunto», destacou o dirigente alemão.