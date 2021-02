O Borussia Dortmund anunciou esta quinta-feira que prolongou o contrato do guarda-redes suíço Marwin Hitz até 2023.

No clube desde 2018, Hitz, de 33 anos, terminava contrato no final da presente temporada, mas aceitou o convite do clube para renovar por mais duas épocas.

Hitz é o habitual suplente do compatriota Roan Bürki que está lesionado desde o final de janeiro.