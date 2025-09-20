Alemanha
Há 14 min
Estugarda de Tiago Tomás impõe primeira derrota ao St. Pauli
Português foi titular, tal como Mathias Pereira Lage
TB
Português foi titular, tal como Mathias Pereira Lage
TB
O Estugarda de Tiago Tomás recebeu e venceu, esta sexta-feira, o St. Pauli, por 2-0.
No arranque da quarta jornada do campeonato alemão, o Estugarda resgatou os três pontos devido aos golos de Demirovic (43m) e Bilal El Khannouss (50m).
No lado do Estugarda, o português Tiago Tomás foi titular e saiu aos 73 minutos. Já na equipa do St. Pauli, o luso-francês Mathias Pereira Lage começou de início e saiu aos 63 minutos.
Com este resultado, o St. Pauli sofreu a primeira derrota no campeonato e está em quarto lugar, com sete pontos. O Estugarda segue em sétimo, com seis.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS