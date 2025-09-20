O Estugarda de Tiago Tomás recebeu e venceu, esta sexta-feira, o St. Pauli, por 2-0.

No arranque da quarta jornada do campeonato alemão, o Estugarda resgatou os três pontos devido aos golos de Demirovic (43m) e Bilal El Khannouss (50m).

No lado do Estugarda, o português Tiago Tomás foi titular e saiu aos 73 minutos. Já na equipa do St. Pauli, o luso-francês Mathias Pereira Lage começou de início e saiu aos 63 minutos.

Com este resultado, o St. Pauli sofreu a primeira derrota no campeonato e está em quarto lugar, com sete pontos. O Estugarda segue em sétimo, com seis.